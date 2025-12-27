Размер шрифта
Спустя 15 минут БПЛА повторно атаковали Москву

Собянин: система ПВО сбила еще три направлявшихся к Москве дрона
Еще три БПЛА попытались атаковать столицу, написал на канале в мессенджере Max мэр города Сергей Собянин.

Его пост опубликован в 17:08. Чиновник добавил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб. Прошлый налет на Москву был зафиксирован 15 минут назад: силы ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали три БПЛА.

На этом фоне Внуково частично ограничил прием и отправку самолетов. С 16:09 полеты из соображений безопасности осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

Днем на окраине Калуги уничтожили пять дронов. Их тоже нейтрализовали средства ПВО. При налетах никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На этом фоне в калужском аэропорту временно приостановили полеты.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

