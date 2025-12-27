Курорт «Красная Поляна» закрыл трассы для катания спустя день после открытия

Трассы для катания на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи закрыли спустя день после открытия. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

«Сегодня горнолыжные трассы на Курорте Красная Поляна закрыты, согласно лавинному бюллетеню», — говорится в сообщении.

Лавинный бюллетень составляют специалисты, которые отслеживают состояние снежного покрова в связи с изменениями погоды.

Пресс-служба курорта уведомила, что трассы будут закрыты до конца дня. Гостей курорта обнадежили, что в настоящее время формируется «хорошая подложка для подготовки трасс на нижних отметках курорта».

Накануне «Красная поляна» начала работу в новом сезоне с открытия трассы в долине «Цирк-2». Начало сезона несколько раз переносили из-за недостаточного количества снега и высоких температур.

Теперь же в горы пришел циклон «Орландо», он принес в регионе метели и снегопад. Синоптики прогнозируют, что непогода продлится вплоть до 31 декабря.

Накануне стало известно, что в горах Бурятии сошла огромная лавина.

Новость дополняется.