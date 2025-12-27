В Колумбии заявили о поиске путей доставки товаров в Россию

Колумбия ищет альтернативные варианты доставки товаров в РФ, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес.

Дипломат отметил, что некоторые маршруты более сложные, другие — более выгодные, однако власти страны постоянно ведут работу в этом направлении.

«С какими-то компаниями мы смогли наладить логистику через Европу, что, правда, приводит к дополнительным издержкам, финансовым и временным, из-за ограничений. Но тем не менее нам удалось эти маршруты сохранить», — сказал Санчес.

По его словам, альтернативные пути доставки товаров в Россию могли бы проходить через Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, но все зависит от типа продукции.

До этого замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин после саммита «Большой двадцатки» в ноябре рассказал, что с дружественными государствами на мероприятии было «много конструктивного общения». Его удивило, что некоторые из недружественных стран подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству.

Ранее Орешкин объяснил «затыки» ВТО на примере антироссийских санкций.