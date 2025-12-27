Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Колумбии заявили о поиске путей доставки товаров в Россию

Посол Санчес: Колумбия постоянно ищет альтернативные пути доставки товаров в РФ
Global Look Press

Колумбия ищет альтернативные варианты доставки товаров в РФ, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес.

Дипломат отметил, что некоторые маршруты более сложные, другие — более выгодные, однако власти страны постоянно ведут работу в этом направлении.

«С какими-то компаниями мы смогли наладить логистику через Европу, что, правда, приводит к дополнительным издержкам, финансовым и временным, из-за ограничений. Но тем не менее нам удалось эти маршруты сохранить», — сказал Санчес.

По его словам, альтернативные пути доставки товаров в Россию могли бы проходить через Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, но все зависит от типа продукции.

До этого замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин после саммита «Большой двадцатки» в ноябре рассказал, что с дружественными государствами на мероприятии было «много конструктивного общения». Его удивило, что некоторые из недружественных стран подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству.

Ранее Орешкин объяснил «затыки» ВТО на примере антироссийских санкций.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516523_rnd_2",
    "video_id": "record::77cb057a-e80f-4734-96cb-0446baa7af53"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+