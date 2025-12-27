«По официальной статистике»: в РФС ответили на спор Дзюбы и Кержакова по поводу рекорда

В РФС сделали заявление по поводу бомбардирского спора между Дзюбой и Кержаковым

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что вопрос по бомбардирскому рекорду, который делят между собой Артем Дзюба и Александр Кержаков, не является приоритетным. Его слова приводит «РБ Спорт».

«С одинаковым уважением отношусь и к Артему Дзюбе, и к Александру Кержакову. Мы должны руководствоваться официальной статистикой. Если следовать ей, то лучшим бомбардиром сборной является Артем Дзюба. Если Александру удастся доказать, что гол [Германии] был забит им, то они поделят звание лучшего бомбардира», — подчеркнул он.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В ФИФА поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. При этом в РФС сообщили, что раз организатором матча является Немецкий футбольный союз, то решение должен выносить он.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если будет признан гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее Кержаков опубликовал ответ ФИФА на запрос по голу, который может лишить Дзюбу рекорда.