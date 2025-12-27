Туск заявил, что готов к участию в переговорах глав ЕС с Зеленским

В преддверии запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Польши Дональд Туск проведет серию телефонных переговоров, включая разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Туск рассказал в социальной сети X.

«Сегодня (27 декабря — прим. ред.) я буду обсуждать возможности достижения мира с лидерами Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии, ЕС и других стран», — написал Туск.

Сообщалось, что европейские лидеры планируют провести телефонный разговор с Трампом и Зеленским, однако впоследствии Reuters уточнило, что участие американского президента в этой беседе не предусмотрено.

До этого глава украинского государства сообщил о запланированной встрече с Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее Зеленский назвал «красные линии» Украины в переговорах.