Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 12

Собянин: еще четыре БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Уничтожены еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Атака еще двух беспилотников отражена силами ПВО Минобороны», — написал он.

Это уже 12 дрон, сбитый на подлете к российской столице за 27 декабря. Незадолго до этого Собянин сообщал о двух других беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны.

По словам градоначальника, на места падения обломков беспилотных летательных аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

На фоне сообщений об угрозе атак беспилотников аэропорт Внуково частично ограничил прием и отправку самолетов.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщали, что в Брянской области за два часа уничтожили 36 беспилотников ВСУ. Сообщалось, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 15:00 по московскому времени.

