Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 12

Собянин: еще четыре БПЛА уничтожены на подлете к Москве
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Уничтожены еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Атака еще двух беспилотников отражена силами ПВО Минобороны», — написал он.

Это уже 12 дрон, сбитый на подлете к российской столице за 27 декабря. Незадолго до этого Собянин сообщал о двух других беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны.

По словам градоначальника, на места падения обломков беспилотных летательных аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

На фоне сообщений об угрозе атак беспилотников аэропорт Внуково частично ограничил прием и отправку самолетов.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщали, что в Брянской области за два часа уничтожили 36 беспилотников ВСУ. Сообщалось, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 15:00 по московскому времени.

В России новогодние каникулы пройдут с 31 декабря по 11 января, однако боевые действия в зоне СВО ведутся без выходных и праздничных дней. Как будет складываться обстановка на фронте в этот период и что готовят ВСУ в качестве «новогоднего подарка» для России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

