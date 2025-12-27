Размер шрифта
Собянин сообщил об уничтожении в течение часа восьми летевших на Москву дронов

Собянин: еще два БПЛА уничтожены на подлете к Москве
Егор Алеев/РИА Новости

Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, всего за меньше чем час были сбиты восемь дронов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — написал он.

До этого, в 16.53 мск, он сообщал, что силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожено три БПЛА, летевших на Москву, а спустя 14 минут — о еще трех сбитых над столицей дронах.

На месте падения сбитых обломков аппаратов работают специалисты, уточнил Собянин.

На фоне сообщений об угрозе атак беспилотников аэропорт Внуково частично ограничил прием и отправку самолетов.

27 декабря также пять дронов атаковали окраины Калуги, рассказал губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, никто не пострадал.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

