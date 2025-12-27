Размер шрифта
Около 20 тысяч молодых украинцев приехали в ФРГ с августа

Bild: в ФРГ прибыло 20 тысяч украинцев от 18 до 22 лет после отмены запрета
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

С августа, после отмены украинским правительством запрета на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, в Германию прибыло около 20 тысяч молодых украинцев. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

По информации ведомства, с августа по настоящее время в ФРГ въехали 19 484 украинских мужчины указанной возрастной категории. Наибольший приток наблюдался в первую неделю октября. Однако, начиная с ноября, количество зарегистрированных въездов снизилось и в настоящее время составляет менее тысячи в неделю, как отметил представитель МВД ФРГ.

В то же время, города и муниципалитеты Германии сталкиваются с растущими финансовыми трудностями, связанными с размещением беженцев. Министр по вопросам миграции земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес отметила, что в октябре в регионе был зафиксирован самый высокий ежемесячный прирост числа беженцев с марта 2023 года, и при сохранении текущей тенденции муниципалитеты могут вновь оказаться неспособными справиться с нагрузкой.

Ранее в Германии украинцев призвали искать работу.

