Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Стали известны подробности нападения на школьника на новогодней елке в Туве

МВД: на школьника на новогодней елке в Туве напал бывший одноклассник
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

На ученика во время новогодней елки в селе Кызыл-Мажалык в республике Тува напал его бывший одноклассник, сообщили в республиканском управлении МВД.

«По подозрению в совершении убийства несовершеннолетнего полицейскими был установлен и доставлен в полицию 17-летний бывший одноклассник потерпевшего», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 27 декабря Telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщил, что в населенном пункте Барун-Хемчикского района в Туве было совершено нападение с ножом на ученика старших классов. Все произошло во время новогоднего праздника. Предполагалось, что напавшим мог быть бывший учащийся этой школы, с которым у пострадавшего мог произойти конфликт. По данным Baza, нападавший учится в Ак‑Довуракском горном техникуме.

Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого.

До этого в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил.

Ранее на Урале пьяный мужчина напал на сотрудницу пункта выдачи заказов с ножом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27516445_rnd_1",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+