Стали известны подробности нападения на школьника на новогодней елке в Туве

МВД: на школьника на новогодней елке в Туве напал бывший одноклассник

На ученика во время новогодней елки в селе Кызыл-Мажалык в республике Тува напал его бывший одноклассник, сообщили в республиканском управлении МВД.

«По подозрению в совершении убийства несовершеннолетнего полицейскими был установлен и доставлен в полицию 17-летний бывший одноклассник потерпевшего», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 27 декабря Telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщил, что в населенном пункте Барун-Хемчикского района в Туве было совершено нападение с ножом на ученика старших классов. Все произошло во время новогоднего праздника. Предполагалось, что напавшим мог быть бывший учащийся этой школы, с которым у пострадавшего мог произойти конфликт. По данным Baza, нападавший учится в Ак‑Довуракском горном техникуме.

Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого.

До этого в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил.

Ранее на Урале пьяный мужчина напал на сотрудницу пункта выдачи заказов с ножом.