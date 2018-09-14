Митрополит Иларион рассказал о последствиях автокефалии УПЦ

Митрополит Иларион рассказал о последствиях, к которым может привести предоставление УПЦ автокефалии. Об этом сообщает RT.

По его словам, если УПЦ признают «церковью страны-агрессора», то это может привести к тому, что «раскольники» возьмут контроль над крупными монастырями на территории Украины, можно ожидать даже «кровопролития». При этом гарантий, которые предоставляет Киев, недостаточно.

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«Нам их недостаточно. Потому что параллельно с этими гарантиями, которые мы слышим от президента Порошенко, есть законы, которые уже рассматривает Верховная рада Украины, которые направлены на дискриминацию и изоляцию Украинской православной церкви», — отметил митрополит Иларион.

Ранее сообщалось, что в РПЦ приняли решение об отношениях с Константинопольским патриархатом.