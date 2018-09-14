Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной инфекции в Индии

Роспотребнадзор предупредил жителей России о том, что в одном из штатов Индии вспыхнул лептоспироз. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, речь идет о штате Керала. Из-за этой болезни с 1 августа по 3 сентября умерли примерно 40 человек.

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«Более 200 человек с симптомами лептоспироза госпитализированы», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что причиной вспышки заболевания считают потребление воды, которая уже заражена возбудителем лептоспироза.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о скорой «атаке» двух новых штаммов гриппа.