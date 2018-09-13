В Индии известный академик умерла в прямом эфире

В Индии известный профессор Рита Джитендра умерла в прямом эфире утренней телепрограммы. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, женщина начала задыхаться во время передачи.

Как отмечается, Джитендра была госпитализирована из студии телеканала.

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В больнице врачи констатировали смерть профессора.

При этом причиной смерти Джитендры стала остановка сердца.

По словам источников издания, во время поездки на интервью она заявила своему водителю, что всегда хотела уйти из жизни на работе.