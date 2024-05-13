На акции в Тбилиси задержали россиянина и двух американцев

Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) Грузии задержали 20 человек на акции в Тбилиси, среди них один гражданин России и два американца. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что за административные правонарушения задержаны 20 человек, среди них три гражданина иностранного государства. В частности гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения и его соотечественник.

Отмечается, что один из граждан США отказался сообщать информацию о своей личности и потребовал связаться с посольством своей страны. Информация о задержании данных лиц предоставлена посольству США и Швейцарии (при котором работает секция интересов России. — «Газета.Ru»).

До этого гражданина Молдавии по фамилии Адамия задержали на митинге против рассматриваемого грузинским парламентом закона об иноагентах в Тбилиси.

11 мая в Грузии прошел самый многочисленный митинг против законопроекта об иностранных агентах. Граждане собрались в трех местах (площадь Первой республики, площадь Марджанишвили и у станции метро 300 Арагвинцев) и начали массовое шествие в сторону площади Европы.

Демонстрация, собравшая несколько тысяч человек, была приурочена ко Дню Европы. Протестующих разогнал проливной дождь, который начался через несколько часов после начала шествия.

Ранее США призвали провести расследование в связи с протестами в Грузии.