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Россияне стали чаще пить коньяк

Росалкогольтабакконтроль: в РФ на 7,3% выросли продажи коньяка

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Shutterstock

В РФ за период с января по апрель 2024 года на 7,3% увеличились продажи коньяка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что за указанный период в России продали 2,622 млн декалитров коньяка, а водки — 22,689 миллиона. Резко выросло количество проданного виноградного вина — до 11,025 млн декалитров (+27,8%), игристого вина — до 4,498 млн (+36,5%), а также ликерного вина — до 553,7 тыс. декалитров (+67,2%).

Общий показатель сбыта алкогольных напитков составил 62,925 млн декалитров, продемонстрировав рост в 20,1%. Подросли также продажи продукции со слабым содержанием алкоголя — до 8,095 млн декалитров (+38,4%).

До этого исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин рассказал «Газете.Ru», что в России на 35% подорожают испанские и итальянские вина. Согласно прогнозу эксперта, это произойдет во втором полугодии 2024-го.

Ранее в России выросли акцизы на вино и шампанское.

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