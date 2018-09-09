На юго-востоке Москвы обнаружили снаряд времен войны

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в столичном районе Люблино, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по городу.

«На ул. Головачева, в районе д. 27 обнаружен предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны», — сказали в пресс-службе.

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Ранее во дворе жилого дома в Кузьминках обнаружили похожий на гранату предмет.

До этого в центре Москвы на большой спортивной арене «Лужники» также был обнаружен снаряд времен Великой отечественной войны (ВОВ).