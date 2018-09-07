Поезда МЦК не останавливаются на некоторых станциях

Поезда Московского центрального кольца (МЦК) пропускают некоторые станции, когда движутся по часовой стрелке. Об этом сообщается в твиттере Московского метрополитена.

Как отмечается, поезда не делают остановки на станциях «Локомотив», «Шоссе Энтузиастов», «Измайлово» и «Соколиная гора». Это связано с техническими неполадками.

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В настоящее время прилагаются все усилия для решения возникших проблем.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать без перерыва в ночь с 8 на 9 сентября.