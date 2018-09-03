В Кемеровской области неожиданно выпал первый снег

Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова рассказала, что в области выпал первый снег. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Полуэктовой, настолько ранее выпадение снега является аномальным.

«Обычно снег наблюдается 14, 21 сентября, то есть ближе к концу месяца устанавливается временный снежный покров и где-то в октябре в некоторых районах устанавливается постоянный», — сказала Полуэктова.

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Она добавила, что выпадение снега связано с резким перепадом температуры. Отмечается, что первый снег был мокрым и быстро растаял.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Карс в середине туристического сезона выпал снег.