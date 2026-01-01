ВС РФ сбили украинский самолет

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Подробности не приводятся.

По данным военного ведомства на 1 января, дежурные средства ПВО уничтожили 250 украинских беспилотников самолетного типа.

До этого начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков раскрыл подробности того, как войска Воздушно-космических сил (ВКС) России вскрыли факт атаки украинских беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. По его информации, ВСУ предприняли попытку атаки с помощью беспилотников, запущенных с территорий Сумской и Черниговской областей.

В начале декабря Минобороны РФ сообщило, что российские ВКС сбили украинский истребитель Су-27 в зоне спецоперации.

Ранее российский генерал оценил состояние Воздушных сил Украины.