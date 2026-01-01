Размер шрифта
Новости. Общество

Сальдо сравнил удар ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах с пожаром в одесском Доме профсоюзов

Сальдо: ударом по Хорлам ВСУ совершили преступление, аналогичное трагедии в Одессе
Пресс-служба губернатора Херсонской области/ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сравнил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах с пожаром в одесском Доме профсоюзов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это преступление по своей сути — один ряд с одесским Домом профсоюзов», — подчеркнул глава региона.

Утром 1 января Сальдо сообщил об атаке беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области, в результате которой, по предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали. По словам Сальдо, один из беспилотников был с зажигательной смесью, атака ВСУ была направлена на мирных граждан.

В мае 2014 года в Одессе после госпереворота активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая в районе Греческой площади между ними, футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы и участниками «евромайдана» начались столкновения, которые Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». 48 человек стали жертвами трагедии, пострадали более 250.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам из-за неудач на фронте.

