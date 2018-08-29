СК сообщил о новых задержанных по делу о пытках в ярославской колонии

Главное следственное управление Следственного комитета России сообщило на своем сайте о задержании еще двух подозреваемых по делу о применении насилия сотрудниками исправительных учреждений УФСИН по Ярославской области к заключенным в колониях.

Отмечается, что речь идет о плановых режимных мероприятиях в колонии №1 по Ярославской области с привлечением сотрудников колонии №8.

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«Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками. По подозрению в совершении указанного поступления задержаны сотрудники ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что в данный момент проводятся следственные действия, направленные на определение других должностных лиц, которые принимали участие в избиении осужденных.

Ранее сообщалось, что СК возбудил еще одно дело после нового видео с пытками в ярославской колонии.