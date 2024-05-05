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Российские производители СПГ снизили экспортные поставки

Kpler: поставки российского сжиженного газа в апреле упали на 0,4%

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Владимир Песня/РИА Новости

Российские производители сжиженного природного газа (СПГ) в апреле сократили экспортные поставки на 0,4% в годовом сравнении — до 2,84 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

За четыре месяца 2023 года объем экспорта российского СПГ составил 11,53 млн тонн, что на 3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Евросоюз остается крупнейшим рынком сбыта для российского СПГ. В январе-апреле на континент было поставлено свыше 6,145 млн тонн, или около 53% от общего объема экспорта. Это на 14% больше, чем годом ранее. В страны Азии за тот же период отгружено 4,37 млн тонн (+8% в годовом выражении).

«В отношении российского СПГ пока не введены западные санкции, но поставки подвергаются все большему давлению со стороны США и ЕС», — отмечает Виктор Катона из Kpler. Среди возможных новых ограничений — запрет на использование портов ЕС для реэкспорта российского СПГ в третьи страны.

Крупнейший российский производитель СПГ «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в апреле снизил экспортные отгрузки на 6,8% — до 1,75 млн тонн. За 4 месяца поставки выросли на 2,8% — до 7,16 млн тонн. При этом отгрузки в Китай могли увеличиться из-за закрытия тендера «Сахалинской энергии» на поставку 1 млн тонн СПГ ежегодно.

До этого стало известно, куда больше всего поставляла СПГ Россия в апреле.

Ранее в Госдепе объяснили цели новых санкций США против России.

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