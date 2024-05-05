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МЧС укрепляет насыпи на трассах в Тюменской области

В Тюменской области МЧС укрепляет земляную насыпь на федеральной трассе

Спасатели защищают участок федеральной трассы в Тюменской области в условиях непогоды , укрепляя земляную насыпь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

В сообщении напоминается, что в Абатском районе пролегает участок федеральной автодороги Р-402. По данным министерства, из-за непогоды сильный ветер нагоняет волну, бьющую по основанию защитной линии.

«Специалисты МЧС России отстаивают временную земляную насыпь и проводят работы по ее укреплению, невзирая на сложные погодные условия», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, всего в работе в Абатском районе от МЧС задействованы 384 человека личного состава, 39 единиц техники и 11 плавсредств.

Днем 1 мая уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг отметки в 1230 см. Из-за половодья на федеральной трассе Р-402, которая проходит рядом с населенным пунктом, было организовано реверсивное движение.

Накануне сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области начал снижаться впервые с момента прихода большой воды.

Ранее уровень воды в тюменском селе Викулово превысил рекордные отметки семилетней давности.

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