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В Белгороде звучит сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе

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Настоящий Гладков/Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и центральном районе региона звучит сигнал ракетной опасности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сообщил Гладков.

Он также отметил, что тем, кто находится на улице, нужно спуститься в укрытие.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 19 апреля сообщалось, что две женщины пострадали при обстреле села в Белгородской области. У одной местной жительницы резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения ноги. У второй пациентки врачи диагностировали ранение нижней конечности. Раненых доставили в областную клиническую больницу.

Ранее в Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела.

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