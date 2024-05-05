В Белгороде звучит сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и центральном районе региона звучит сигнал ракетной опасности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сообщил Гладков.

Он также отметил, что тем, кто находится на улице, нужно спуститься в укрытие.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 19 апреля сообщалось, что две женщины пострадали при обстреле села в Белгородской области. У одной местной жительницы резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения ноги. У второй пациентки врачи диагностировали ранение нижней конечности. Раненых доставили в областную клиническую больницу.

Ранее в Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела.