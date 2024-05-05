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В Вашингтоне в ограду Белого дома врезался автомобиль

В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома, водитель погиб

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Tom Brenner/Reuters

В Вашингтоне в ограду Белого дома врезался автомобиль. Об этом сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в X (ранее Twitter).

По информации Гульельми, инцидент произошел незадолго до 22:30 часов субботы (04:30 часов воскресенья мск).

«Транспортное средство врезалось на высокой скорости в ограду внешнего периметра Белого дома... Офицеры убрали транспортное средство и попытались оказать помощь водителю, который был обнаружен мертвым», — говорится в сообщении.

Гульельми уточнил, что никакой угрозы Белому дому не было, обстоятельства происшествия расследуются.

До этого столичная прокуратура сообщала, что на западе Москвы курьер службы доставки сбил восьмилетнего ребенка и скрылся.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Ярцева, курьер на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку, ребенок госпитализирован с травмами.

Ранее издание Daily Mail писало, что Байден «заблудился» после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома.

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