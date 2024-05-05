Дзюбу призвали покинуть РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба больше не показывает прежний уровень. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Думаю, Дзюбе пора уйти из «Локомотива» и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть. Артем многое сделал в российском футболе, был отличным нападающим и большим игроком в свое время. Но сейчас он уже не показывает прежний уровень», — сказал Камоцци.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Дзюбу обвинили в равнодушии после поражения «Локомотива» от «Спартака».