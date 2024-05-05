На Украине сообщили о попаданиях в Славянскую ТЭС

На Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву районе ДНР зафиксировано два попадания. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики.

Кроме этого, днем 5 мая в Харькове на востоке Украины прозвучали взрывы.

До этого глава военной администрации Днепропетровской области (ОВА) Сергей Лысак сообщил, что в городе Днепр (бывший Днепропетровск) на Украине зафиксировали новые повреждения на объектах инфраструктуры. Информация о первом и втором взрыве в Днепре появилась в ночь на 5 мая с интервалом в полчаса.

Накануне сообщалось, что в украинском Павлограде Днепропетровской области наблюдаются перебои с электроснабжением.

Ранее комитет Рады принял решение переименовать село Ватутино в Залужное.