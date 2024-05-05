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В РПЦ оценили слова Зеленского про Бога с украинским шевроном на плече

Представитель РПЦ: Зеленский не верит в Бога и не сможет мобилизовать его в ВСУ

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что Бог — не житель Киевской области, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог мобилизовать его и отправить в украинскую армию. Об этом сообщает News.ru в Telegram-канале.

Представитель Русской православной церкви призвал не обращать внимания на подобные заявления украинского лидера, который не верит в Бога, но почему-то выбрал для обращения к населению древнейший Софийский собор.

Кипшидзе отметил, что Зеленский изгнал из этого храма каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), а теперь претендует на то, чтобы «решать за Бога, чьим союзником он является, и вручать ему украинские шевроны».

5 мая Зеленский во время своего пасхального обращения в храме Святой Софии в Киеве сказал, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Он также назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

В воскресенье президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Глава государства отметил, что священнослужители всегда оставались с народом — как и сейчас, в условиях вызовов. Лидер страны также отметил созидательную работу РПЦ, а также других христианских конфессий, которые сохраняют историческое, культурное и духовное наследие России.

Ранее СБУ пришла с обыском к митрополиту УПЦ Запорожскому и Мелитопольскому.

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