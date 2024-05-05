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Марьяна Ро заподозрила Валю Карнавал в пластике: «Эффект задницы квадратовой»

Блогер Марьяна Ро заявила, что Карнавал могла надеть подгузник вместо пластики

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РИА Новости

Блогер Марьяна Ро в своем Telegram-канале заподозрила, что Валя Карнавал сделала пластику ягодиц.

«Мне тут в рилс попался ролик с Галей Карнавал. Блин. Она же такая красивая, можно было просто ходить в зал. Зачем люди делают эти непонятные операции ? Выглядит очень несуразно. Можно было просто подгузник начать носить получается. Такой же был бы эффект задницы квадратовой», — написала Ро.

Она сопроводила свое сообщение скриншотами из ролика Вали Карнавал, где та в обтягивающих лосинах хвасталась покупкой нового автомобиля.

2 мая Карнавал опубликовала в социальных сетях свою новую машину марки BMW M4 оранжевого цвета. Сама блогерша не уточняет, сколько потратила на автомобиль. По данным журналистов, стоимость подобной марки начинается от 10 миллионов рублей. Блогер также владеет розовой машиной марки Mercedes-AMG G 63. Артистка приобрела ее за 20 миллионов рублей.

Ранее Киркоров вспомнил о подарках Успенской и назвал ее «попрошайкой».

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