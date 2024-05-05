Выступавший в Европе российский футболист рассказал об ужасных условиях в клубе

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Никита Глушков рассказал о низком качестве питания в словацком клубе «Славой Требишов». Его слова передает Metaratings.

«Клуб снимал квартиру и кормил нас два‑три раза в день. Там, конечно, такая еда была, что проще самому что‑то приготовить. Все было ужасно, профессиональный спортсмен не может так питаться. Условно на завтрак у нас были какие‑то огромные сосиски, а на обед в той же забегаловке наливали суп из ковша, который выглядел так, будто его лет 50 не мыли», — сказал Глушков.

Также он признался, что ужином его обеспечивал владелец ресторана, который был болельщиком клуба.

«Там было очень вкусно, я постоянно ждал вечер, чтобы нормально поесть», — сказал Глушков.

В России Глушков поиграл за «Сибирь», «Урал», «Балтику» и «Енисей». В 2024 году он перебрался в «Акрон», который претендует на выход в Российскую премьер-лигу.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Летом 2023 года из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что футболисты клуба Второй лиги питаются один раз в день.