Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий. В то же время они улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР.

До этого норвежский политолог Ула Тунандер в статье для сайта Steigan написал, что продолжение конфликта на Украине приведет к потере еще большего количества ее территорий. По словам эксперта, дополнительная западная помощь приведет лишь к большим потерям и не поможет Украине, которая в любом случае потерпит поражение.

Также подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в рамках возможных мирных переговоров по дипломатическому урегулированию украинского кризиса Украине придется отдать часть своих территорий, иначе она может столкнуться с перспективой более масштабных разрушений.

Ранее стали известны ближайшие цели ВС РФ в ходе наступления.