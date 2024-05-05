Хайфу обстреляли с территории Ирака

Шиитские группировки в Ираке заявили об обстреле Хайфы на севере Израиля. Об этом сообщило объединение группировок «Исламское сопротивление Ирака» в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

«Бойцы Исламского сопротивления в Ираке нанесли удар крылатой ракетой «аль-Аркаб» по порту Хайфа, расположенному на наших оккупированных землях», — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули намерение продолжить атаковать значимые объекты в Израиле в качестве меры по поддержке палестинцев.

До этого иракские шиитские группировки атаковали ракетой город Беэр-Шева в Израиле.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) высмеял Байдена, который запретил Израилю нападать на Хайфу.