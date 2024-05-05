Военно-морская миссия ЕС сообщила о нехватке военных кораблей

На данный момент для безопасного и полноценного функционирования миссии Евросоюза не достаточно кораблей. С такой информацией выступил командующий военно-морской операцией ЕС в Красном море Aspides Василиос Грипарис в интервью немецкому журналу Spiegel.

«У военно-морской миссии ЕС слишком мало военных кораблей для защиты торговых судов», — гласит подпись к материалу.

Грипарис пояснил, что в настоящее время в распоряжении миссии осталось три морских судна. Используя их, через Баб-эль-Мандебский пролив можно сопровождать лишь по четыре сухогруза в день. Однако для эффективного функционирования необходимо по меньшей мере десять кораблей.

Согласно его информации, за сто дней миссии было сопровождено 96 торговых корабля, нейтрализовано 12 беспилотников и одна ракета, запущенная йеменскими хуситами.

Перед этим стало известно, что за минувшую неделю хуситы атаковали в Красном море шесть кораблей

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