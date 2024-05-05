В Раде раскритиковали украинцев за публикацию фото с пасхальным хлебом

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала жителей страны за публикацию якобы неподобающих для военного времени фотографий. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Законодатель обратила внимание, что некоторые граждане Украины в честь Пасхи начали выкладывать в социальных сетях снимки с пасками (пасхальным хлебом). При этом на многих из них демонстрируется домашний уют, что законодатель посчитала неподобающим для текущей ситуации.

По ее словам, такие фотографии может быть неприятно видеть украинским военным. В первую очередь речь идет о солдатах, которые побывали или сейчас находятся на поле боя.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пасхальном мероприятии, которое состоялось в храме Святой Софии. Последний расположен в столице страны.

Во время своего выступления глава государства заявил, что Бог носит «шеврон с украинским флагом» и является союзником Киева. Кроме того, он назвал Россию «на века» отдалившимся от Украины бывшим соседом.

Ранее в РПЦ объяснили, почему отказались от призывов к пасхальному перемирию между Россией и Украиной.