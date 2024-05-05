В Ярославской области пассажирка автобуса приставала к двум девочкам

В городе Брагино Ярославской области пьяная женщина устроила дебош с захватом заложников. Об этом сообщает портал progorod76.ru. Инцидент произошел в автобусе №90.

«Женщина, будучи в пьяном или наркотическом состоянии, пристала к двум ехавшим с тренировки девочкам и начала запугивать их угрозами, почему они одни и что она сейчас их доведет до дома, надо только чтобы они вышли с ней, при этом орала на весь автобус, налетела с кулаками на бабушку и разбила ей нос. Села прямо к детям и никуда их не пускала», - рассказали изданию очевидцы.

Отмечается, что несколько пассажирок отреагировали на ситуацию и вышли на остановке вместе с женщиной девочками и дождались, пока за детьми не придут взрослые. При этом женщина не давала девочкам позвонить родителям.

О том, обратились ли в полицию родители и задержана ли удерживавшая детей женщина, не сообщается.

До этого стало известно, что самогонный аппарат взорвался в квартире в Химках. Осколками стекол было повреждено несколько автомобилей. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил ранения. Он госпитализирован. О его состоянии ничего не известно, но соседи видели, что мужчина добрался до кареты скорой помощи самостоятельно.

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