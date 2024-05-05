Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ярославской области пассажирка автобуса приставала к двум девочкам

В Брагино пассажирка автобуса приставала к детям и разбила женщине нос

close
100%
Depositphotos

В городе Брагино Ярославской области пьяная женщина устроила дебош с захватом заложников. Об этом сообщает портал progorod76.ru. Инцидент произошел в автобусе №90.

«Женщина, будучи в пьяном или наркотическом состоянии, пристала к двум ехавшим с тренировки девочкам и начала запугивать их угрозами, почему они одни и что она сейчас их доведет до дома, надо только чтобы они вышли с ней, при этом орала на весь автобус, налетела с кулаками на бабушку и разбила ей нос. Села прямо к детям и никуда их не пускала», - рассказали изданию очевидцы.

Отмечается, что несколько пассажирок отреагировали на ситуацию и вышли на остановке вместе с женщиной девочками и дождались, пока за детьми не придут взрослые. При этом женщина не давала девочкам позвонить родителям.

О том, обратились ли в полицию родители и задержана ли удерживавшая детей женщина, не сообщается.

До этого стало известно, что самогонный аппарат взорвался в квартире в Химках. Осколками стекол было повреждено несколько автомобилей. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил ранения. Он госпитализирован. О его состоянии ничего не известно, но соседи видели, что мужчина добрался до кареты скорой помощи самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нечистоты из поврежденной канализации залили парковки с автомобилями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами