Доставщик на мопеде едва не влетел в толпу прихожан собора в Петербурге

Мужчина на мопеде едва не влетел в толпу прихожан Владимирского собора в Петербурге. Об этом сообщает Telegramканал Mash на Мойке. Силовики скрутили водителя. Инцидент произошел в пасхальную ночь.

«Доставщик летел по тротуару и затормозил в самый последний момент перед группой верующих — они в этот момент собирались на крестный ход. К мужчине тут же подбежали люди черном и оперативно увели его вместе с мопедом подальше от толпы», — говорится в сообщении.

О мотивах доставщика, а также о том, задержан он или нет, не сообщается.

До этого в Москве обнаружили и оцепили автомобиль с разобранным БПЛА самолетного типа. Автомобиль с несколькими пассажирами задержали на Садовом кольце. Машина зарегистрирована в Якутии, а его пассажиры являются уроженцами Краснодарского края и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве авто на заправке в Кабардино-Балкарии.