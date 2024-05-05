Жители Улан-Удэ взбунтовались против строительства новой колонии

В Улан-Удэ жители взбунтовались против строительства колонии на 3000 мест. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, комплекс должен объединить все исправительные учреждения региона, в том числе колонии общего и строгого режимов, а также следственный изолятор, суд и колонию-поселение.

Стоимость проекта оценили в 20 млрд рублей. В обмен на это власти предлагают местным жителям провести воду и построить дорогу. В 2023 году граждане смогли отменить стройку через петиции, флешмобы и забастовки. Тем не менее власти не отказались от планов строительства — в ближайшие дни должны пройти публичные слушания по переводу участка из земель лесного фонда.

До этого комиссия по законопроектной деятельности правительства утвердила предложения Минюста о внесении изменений в уголовно-исполнительную систему, включая создание учреждений объединенного типа (УОТ). Эти учреждения будут включать исправительные колонии с различными режимами, участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО)

Ранее уголовное дело в отношении мэра Орла прекратили.