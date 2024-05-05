«К ночи будем замерзать»: жители Екатеринбурга остались без воды и света из-за снегопада

Жительница поселка Рудный в Екатеринбурге Анна рассказала «Газете.Ru», что из-за снегопада отключили свет, воду и отопление более чем на сутки. Анна отметила, что питьевой воды в поселке мало, на всех жителей ее не хватит. По ее словам, один из жителей собирался растопить снег.

«Свет отключили вчера в 11 утра (09:00 мск. – «Газета.Ru»), включили сегодня в 12:00 (10:00 мск), воды никакой нет до сих пор, отопление тоже отключено. У нас был запас воды литров 30 на такой случай, чтобы мы могли пользоваться туалетом, запаслись из горького опыта. Магазины не работали, потом открылся один, принимали, конечно, только наличные, и это маленький магазин с небольшим ассортиментом, сетевые так и не работают. Воды питьевой мало, точно не на весь поселок. Мы себе купили, не знаю как остальные, особенно пожилые люди. Ведь передвигаться по улице было сложно даже нам, молодым, из-за каши из снега, превратившегося в лед. Водовоза не было, что странно. Видела, как мужчина набирал снег в ведро, чтобы растопить. Телефоны зарядили, теперь ждем, когда же появится вода. Конечно, переживаем, что отопление не включат. На улице все так же минусовая температура. Коммунальных служб, техники на улице за второй день не видно», — сказала она.

Анна добавила, что отсутствие отопления заметила только сегодня, пока ситуация в доме некритичная. При этом, по ее словам, если отопление не включат, то к ночи жители будут замерзать.

«У нас нормальная температура, мы еще не замерзаем, отключили не сразу отопление, заметили сегодня, что стало дома прохладнее, но пока не критично. Мы живем в кирпичном многоквартирном доме, и у нас хорошо держится тепло. Такая ситуация много где по городу. В нашем районе хотя бы есть газ, мы можем готовить еду, пить горячий чай. У кого отопление от электричества — а это тоже тысячи людей в других районах, — их конечно жаль, им гораздо сложнее, чем нам. Просто если отопление не включат, возможно к ночи уже будем замерзать, так как ночью на улице холоднее», — отметила она.

Другая жительница Екатеринбурга Анастасия рассказала «Газете.Ru», что в доме ее родителей в Полевском свет отключили утром 4 мая из-за аварий и обрыва линий. По ее словам, из-за отключения электроэнергии в доме не было ни воды, ни отопления. Девушка добавила, что свет дали днем 5 мая, из-за чего ее мама была «счастлива до слез».

«Свет отключили еще вчера утром. Отключили, конечно, из-за аварий, обрыва линий в следствии снегопада. В некоторых частях города свет подключили еще утром 5 мая, а в некоторых районах постепенно свет начали подключать днем, родителям свет подключили час назад. Проблема в том, что у них район, где свои дома, и в этой части города дома без центрального отопления и центральной канализации. Отопление, подача воды и подогрев воды зависят от электричества. Когда подключили свет мама написала, что счастлива до слез, потому что уже просто замерзли. Согревались традиционным способом — теплой одеждой. Свежо было в доме, ночью -5°C на улице было», — отметила она.

4 мая на Свердловскую область обрушился неожиданный снегопад — города замело, люди вынуждены обходиться без электричества и связи. По словам жителей, провода начали просто взрываться из-за мокрого снега, сейчас обрывы на ЛЭП чинят почти 120 бригад. Тем временем сугробы мешают проехать автомобилям, на трассе из Перми с ночи не рассасывается пробка.

Ранее стало известно, что в Свердловской области более 40 тысяч человек остаются без света.