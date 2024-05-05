В «Сталин-центре» рассказали, что товарищ Сталин был на Алтае в 2023 году

Председатель совета барнаульского «Сталин-Центра» Сергей Матасов рассказал, что дух Иосифа Сталина будут призывать во время «Ночи музеев» в городе. В беседе с «Газетой.Ru» Матасов заявил, что это уже не первое мероприятие, связанное с вождем – год назад центр организовал реконструкцию приезда Сталина на Алтай. По словам председателя «Сталин-центра» во время «Ночи музеев» планируется провести реконструкцию спиритического сеанса по мотивам произведения Михаила Булгакова.

«В прошлом году мы организовали реконструкцию приезда И.В. Сталина на Алтай, после чего товарищ Сталин посетил музейные площадки, прошелся по улицам города и даже встретился с губернатором Алтайского края. В этом году мы планируем провести реконструкцию спиритического сеанса по произведениям М.А. Булгакова в помещении культурно-исторического центра «Сталин-центр». Это иммерссивная театральная постановка. Булгаков был одним из любимых советских писателей товарища Сталина. Поэтому мы приняли решение обратиться как раз к творчеству данного автора и погрузить гостей нашего центра в 30-е годы. Уже сейчас у нас большое количество друзей «Сталин-центра» записались на посещение в «Ночь музеев». Что касается [того], удастся ли вызвать дух Сталина или нет — думаю, ответ мы получим уже 18 мая», — сказал он.

Матасов добавил, что сотрудники хотят сделать «Сталин-центр» оплотом сталинизма в России.

«Наша основная цель — вовлечь еще больше людей в деятельность «Сталин-центра». У нас есть команда и желание сделать «Сталин-центр» федеральным центром, оплотом сталинизма в России», — пояснил он.

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