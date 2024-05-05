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В РПЦ рассказали о наращивании присутствия в Азии

Митрополит Антоний не исключил вхождения РПЦ в Христианскую конференцию Азии

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Sputnik/РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) в будущем может войти в Христианскую конференцию Азии. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Антоний (Севрюк), передает РИА Новости.

Он рассказал, что в настоящее время РПЦ активно наращивает свое присутствие в отдельных азиатских регионах. В частности, продолжает работать Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии. Последний охватывает Сингапур, Индонезию, Вьетнам, Республику Корея, КНДР и ряд других государств.

«Уверен, этот диалог будет продолжаться. И не исключаю, что со временем Русская православная церковь может стать членом Христианской конференции Азии», — подчеркнул митрополит.

В то же время представитель Московского патриархата обратил внимание на интенсивное развитие Патриаршего экзархата Африки. Более того, по его словам, сейчас РПЦ налаживает связи с межхристианскими структурами на данном континенте.

Христианская конференция Азии была основана в 1957 году и считается старейшей христианской организацией в регионе. Ключевыми направлениями ее деятельности являются содействие развитию межцерковных отношений и сотрудничеству между верующими на территории Азии.

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