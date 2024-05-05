В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по незнакомцам из-за женщины

В Ленобласти прогулка пары в сторону метро «Девяткино» закончилась стрельбой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам 26-летнего уроженца Ингушетии, к ним пристали несколько пьяных незнакомцев и начали оскорблять его супругу. Это не понравилось молодому человеку, после чего между мужчинами завязался конфликт, переросший в драку. В результате муж женщины достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

После этого количество участников драки увеличилось, среди них были прохожие. На этот раз мужчина стал стрелять в разные стороны.

«Уроженца Ингушетии в итоге доставили в отдел, откуда отвезли в Токсовскую больницу», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место правоохранители задержали участников потасовки в возрасте от 32 до 35 лет. Еще два человека получили огнестрельные ранения.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого ревнивый россиянин устроил стрельбу и прострелил женщине руку.