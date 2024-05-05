Соединенные Штаты используют Украину в качестве расходного материала для достижения своих целей по сохранению мирового господства. Об этом пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский для American Thinker.

По мнению автора, «провоцируя, финансируя и затягивая вражду между двумя христианскими народами», которые связаны религиозными, экономическими и культурными связями, Вашингтон не только не продвигает демократию, но использует Украину в качестве «пушечного мяса» для сохранения гегемонии и геополитических преимуществ.

Лозанский считает, что США также преследуют собственные финансовые интересы в ходе конфликта на Украине, подпитывая ВПК страны. Он также указывает на тот факт, что исход противостояния уже предрешен, а очередной военный пакет помощи Украине не повлияет на конечный результат конфликта.

До этого газета The Jerusalem Post писала, что президент Украины Владимир Зеленский не добился ни одной из своих целей в ходе конфликта с Россией и ведет страну к поражению.

Ранее в конгрессе США раскрыли, кто на самом деле контролирует Зеленского.