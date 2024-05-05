Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «передозом» высказывание Владимира Зеленского о том, что Бог носит шеврон с украинским флагом и является союзником Киева. Ее слова приводят «Известия».

По ее словам, высказывание об украинском шевроне – «это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки».

«Передоз», — констатировала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего пасхального обращения в храме Святой Софии в Киеве сказал, что Бог носит шеврон с украинским флагом. Он также назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины.

«Абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе», — сказал Лукашенко.

Ранее Зеленского предупредили, что он ведет Украину к поражению.