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В Екатеринбурге отключили свет на 30 часов из-за снегопада

«Инцидент Екб»: в Екатеринбурге отключили свет на 30 часов из-за снегопада

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Телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге отключили свет на 30 часов из-за снегопада. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Сообщается, что особенно тяжелая ситуация сложилась на улице Европейской. Люди не могут обогреть дом и приготовить еду, при этом дороги покрыты толстым слоем снега и завалены деревьями. Чтобы восстановить движение, жители очищали дорожные пути самостоятельно. Обращения в управляющую службу и энергетическую компанию результата не принесли.

По данным E1.RU, в результате снегопада в Екатерингбургской области были повреждены линии электросвязи на протяженности 1140 километров. 670 км энергопутей уже снова ввели в работу. Без света остаются 22 тыс. жителей в Ревде, Мариинском, Ледянке, Атиге, Верхних Серьгах, Бисерти, Горном Щите, Рудном, Курганово, Дегтярске, Верхней Сысерти, Космакове и Щелкуне. К вечеру энергоснабжение обещают восстановить.

До этого в Свердловской области несколько участков трасс перекрыли из-за снегопада.

Ранее водитель фуры простоял 16 часов на трассе Пермь – Екатеринбург из-за снегопада.

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