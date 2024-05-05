Дима Билан встретился с Натальей Орейро и подарил ей цветы

Певец Дима Билан в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал ролик со съемочной площадки фильма «Письмо Деду Морозу» с Натальей Орейро в одной из главных ролей.

«Видеорепортаж со съемок новогоднего блокбастера Киностудии имени Горького «Письмо Деду Морозу»! В съемках которого я принимаю участие вместе со своей хорошей знакомой и фантастической Натальей Орейро», — написал Билан.

В ролике видно, как певец с букетом цветов зашел в передвижную гримерку уругвайской артистки и подарил ей их. Орейро радостно встретила Билана, назвала его Димой и обнялась с артистом на камеру.

В 2021 году Наталия Орейро получила российский паспорт. Гражданство актрисе и ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпа 25 октября присвоил президент России Владимир Путин. Орейро отметила, что ее с Россией связывает более двадцати лет любви, которая теперь «станет еще крепче».

В январе актриса намекнула, в каком регионе России купит дачу в старости. По словам Орейро, она чувствовала себя в России как дома еще до получения гражданства.

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