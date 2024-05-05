Чехия официально отозвала посла из России

Правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в России Витезслава Пивоньку. Об этом сообщает агентство CTK, ссылаясь на чешское министерство иностранных дел.

В министерстве отметили, что Пивонька покинет пост посла в конце мая. Сам посол вернулся в Прагу еще в 2022 году.

В сентябре прошлого года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил за возвращение посла республики в Россию, где его обязанности исполняет советник-посланник.

В марте президент Чехии Петр Павел заявил, что в долгосрочной перспективе стране важно иметь посла в России.

В конце марта 2022 года министерство иностранных дел Чехии проинформировало посольство РФ в Праге о решении признать одного дипломата персоной нон грата. В апреле того же года Россия решила признать персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве.

Ранее президент Чехии заявил о поиске «новых путей» поддержки Украины при помощи европейских войск.