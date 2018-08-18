У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

У берегов Индонезии в межостровном море Флорес произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 538 километров в 120 километрах к северу от населенного пункта Лабуан Бахо», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у берегов японского острова Иводзима произошло землетрясение магнитудой 6,4.