В Госдуме пообещали, что 6-часовой рабочий день не срежет зарплаты россиян

Если в России утвердят инициативу о сокращении рабочего дня до шести часов, то на зарплатах жителей это отразиться не должно. Выплаты останутся прежними, но при этом люди будут работать меньше. Негативного эффекта на производительность труда такая мера тоже не окажет, заверил в беседе с 360.ru комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«По большому счету, уже многие страны по такому варианту идут. Просто не все имеют централизованное законодательство, как в России. А по факту уже многие профессии именно по этой схеме и работают, я имею в виду, за рубежом», — подчеркнул парламентарий, комментируя инициативу.

По его мнению, уже сегодня многие россияне имеют возможность затрачивать на выполнение обязанностей не более шести часов в день, но формально остаются в рамках старых графиков, а прибыль получает собственник. Для решения этого вопроса нужно постепенно вводить изменение графика, считает Куринный. В будущем на такой формат работы перейдут все, что позволит россиянам больше времени уделять себе и своим близким, убежден он.

В то же время депутат согласился, что есть профессии, где подобный график ввести невозможно – например, у врачей. По его мнению, «разгрузить» их в плане работы поможет освоение технологий, нового оборудования. Он также напомнил, что Минздрав заявляет о продвижении в решении кадрового вопроса и снижении нагрузки на медиков. То же самое касается учителей – для них не менее важно больше отдыхать, так как сегодня педагоги вынуждены выполнять массу внеклассной работы – например, проверку домашних заданий и так далее, отметил Куринный.

«В таких условиях трудно совершенствоваться, а также можно быстро выгореть», — заключил он.

Напомним, законопроект о сокращении рабочего дня россиян до шести часов в Госдуму внесли депутаты от КПРФ. Целью документа, как говорится в пояснительной записке, является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю, то есть не более шести часов в день при условии пятидневной рабочей недели.

Как отмечал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, такой подход поможет сделать россиян более здоровыми и счастливыми, а также поспособствует экономическому и социальному прогрессу.

Ранее россиянам рассказали, кому положен сокращенный рабочий день.