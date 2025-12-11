Reuters сообщил об увеличении Индией закупок российской нефти

Импорт сырой нефти из России в Индию достигнет шестимесячного максимума в декабре, ожидается, что поставки сырья вырастут до 1,85 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,83 млн баррелей в сутки в ноябре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз аналитиков Kpler.

Отмечается, что в июне этого года импорт Индии российской сырой нефти достиг самого высокого уровня — 2,10 млн баррелей.

Большая часть российской нефти, поступающей в декабре, разгружается в индийском порту Вадинар. По данным Kpler, объем поставок должен составить примерно 658 тыс. баррелей в сутки (561 тыс. баррелей в сутки в ноябре). Этот порт обслуживает нефтеперерабатывающий завод (НРЗ) компании Nayara Energy. НПЗ может перерабатывать 405 тыс. баррелей в сутки, что говорит о том, что текущий уровень российского импорта сильно превышает его мощности, отмечает агентство.

25 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Индия разработала план по продолжению закупок российской нефти, несмотря на санкции США. По данным агентства, индийские банки готовы были рассмотреть возможность финансирования торговли сырьем из России, однако при условии работы только с продавцами, не включенными в «черный список», а сделки должны соответствовать санкциям.

Ранее в Кремле отметили, что Индия хорошо зарабатывает на российской нефти.