Женщине-агенту СБУ вынесли приговор за подготовку теракта в Воронеже

ФСБ: украинка получила 19 лет за подготовку терактов на объекты ВПК в Воронеже

Суд вынес приговор женщине-агенту службы безопасности Украины (СБУ) с позывным «Луфи» за подготовку диверсий и терактов против объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, а также солдат Минобороны РФ в Воронежской области. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Решением суда она приговорена к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, приговор в отношении уроженки Белгородской области Лемещенко Юлии вступил в силу.

В ходе расследования стало известно, что осенью 2023 года, во время проживания на территории Украины, она прошла регистрацию в одном из ботов террористических организаций. После этого с Лемещенко вышли на связь представители украинских спецслужб, которые завербовали ее в свои ряды и дали псевдоним «Луфи».

Для осуществления разведывательной и иной деятельности женщина прошла специальную подготовку, включающую обращение с оружием, обучение минно-взрывному делу и работе с беспилотниками.

Спустя год Лемещенко направили в Воронеж с целью реализации диверсий и терактов в отношении объектов ВПК и военнослужащих российской стороны. Для осуществления задуманного агент, используя подручные материалы, сделала самодельную взрывчатку и хранила ее дома.

До этого сотрудники ФСБ России задержали в Ростовской области 21-летнего россиянина по подозрению в совершении государственной измены. Как сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, молодой человек сотрудничал с СБУ.

Ранее на Сахалине мужчину приговорили к 14 годам колонии за покушение на госизмену.