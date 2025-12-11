Россиянин под наркотиками напал на сожительницу с двумя ножами и поджег квартиру

В Воронеже мужчина получил 9 лет колонии за нападение на сожительницу

В Воронеже огласили приговор местному жителю, который в состоянии опьянения напал с ножами на свою сожительницу, а затем поджег квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Левобережного районного суда.

По данным следствия, обвиняемый в состоянии наркотического и алкогольного опьянения поссорился с сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил два ножа, догнал женщину в ванной и нанес ей несколько ударов. Потерпевшей удалось вырваться, выбежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь.

Оставшись в квартире один, мужчина устроил пожар. Ущерб от возгорания составил почти 400 тысяч рублей. Суд признал воронежца виновным в покушении и умышленном уничтожении имущества. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

